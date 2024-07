Usa l’annuncio di Joe Biden | Mi ritiro dalla corsa e appoggio Kamala Harris come candidata democratica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha ritirato la propria candidatura dalle elezioni presidenziali previste il prossimo 5 novembre e indica la sua vicepresidente,prossimacontro il suo predecessore Donald Trump. pic.twitter.com/RMIRvlSOYw — Joe(@Joe) July 21, 2024 “Sebbene fosse mia intenzione cercare di essere rieletto, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del Paese che io rinunci e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato”, ha scritto in una lettera pubblicata sulla piattaforma social X (ex Twitter). “Spiegherò dettagliatamente alla Nazione nel corso di questa settimana la mia decisione”.ha poi ringraziato la sua vicepresidente,, a cui ha dato l’endorsement.