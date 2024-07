Festa della Famiglia a Castelferretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Parte oggi la 41esima edizione’, il popolare evento diche animerà la frazione fino a domenica prossima con sfilate e rievocazioni in abiti medievali, dibattiti, concerti, cene, iniziative artistiche e giochi per grandi e piccini. Tra gli eventi più importanti, il Palio dei Ronchi, la sfida tra i quattro rioni diche torna dopo anni di pausa dovuta anche alla pandemia. La manizione è stata organizzata dalla parrocchia di Sant’Andrea, con la collaborazione del comune: saranno alternati momenti di spiritualità e riflessione ad altri di svago e convivialità. L’inizio oggi alle 18, quando prenderà il via il corteo storico in abiti medievali per le vie di