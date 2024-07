Estate | i consigli dei medici ai balneari ‘dispenser di crema e braccioli ai bambini’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Continua la campagna deiper far vivere alle famiglie, un’tranquilla:digratis aiL’porta con sé non solo il calore e la gioia delle vacanze ma anche la necessità di una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza in spiaggia. In questo contesto, un gruppo diha lanciato un appello agli stabilimentie ai Comuni delle località marittime, proponendo iniziative innovative per garantire un soggiorno sicuro e piacevole ai bagnanti. Ecco tutti ideiai- Ansa-Notizie.comUna delle proposte più significative riguarda l’installazione di dispenser disolare gratuita negli stabilimenti. L’idea, suggerita da Francesca Farnetani, professore associato di dermatologia all’università di Modena e Reggio Emilia, mira a prevenire il melanoma cutaneo.