Rifiuti abbandonati Mille richieste al mese Decolla la app di Alia segnalazioni più facili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Quasidi abbandoni dial. Esattamente sono 5644 ledi intervento giunte addalla provincia pratese nel periodo tra gennaio a giugno. Più di trenta interventi al giorno per cercare di rendere la città pulita e dignitosa. Una sfida oltre che un impegno di uomini e di mezzi per l’azienda deialle prese con l’inciviltà che non ha confini. Terreni, fossi, strade, aree isolate e zone centrali: tutti i luoghi sono buoni. Inciviltà che pesa sulle tasche dei contribuenti e quindi alla collettività oltre 20 milioni di euro all’anno: su Prato si parla di 415 tonnellate dirimossi dalle strade in sei mesi. Una quantità immensa che dà la misura di quanto sia ancora odioso e frequente il fenomeno degli abbandoni nonostante le campagne di comunicazione die Comune, le multe e la presenza degli ispettori ambientali sul territorio.