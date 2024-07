Il Napoli non ha avanzato nessuna offerta per Chiesa | solo timidi sondaggi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilnon ha formalizzatoper il giocatore della Juventus, Federico, il cui contratto scade nel 2025. NOTIZIE MERCATO. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie sportive, ilnon avrebbe ancoraalcunaufficiale per Federico, attaccante della Juventus. Nonostante i rumors degli ultimi giorni che hanno accostato il nome del giocatore al club azzurro, sembra che al momento non ci siano contatti diretti tra le parti. Federico, la cui attuale scadenza contrattuale con il club bianconero è nel 2025, sembra non rientrare nei piani della Juventus, aprendo così spazio a possibili trattative con altre squadre interessate al suo talento. Tuttavia, fonti interne alrivelano che finora sono stati condotti” senza che sia stata formalizzata alcuna proposta ufficiale.