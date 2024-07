È il giorno della ’Festa del vicinato’ Un pomeriggio dedicato ai bimbi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) MONTECATINI TERME Ladeltorna oggial Parco Cividale. Un evento di collaborazione e comunità per la sicurezza e l’aggregazione sociale. Un evento che rafforza la collaborazione tra l’Associazione sviluppo Valdinievole e l’Associazione controllo del vicinato, entrambe guidate dal presidente Marco Lucarelli, ideatorefesta. La festa si terrà in due giornate, la prima oggi dalle 17 alle 20 e l’altra il 27 luglio allo stesso orario. Oggi sarà unprincipalmente ai bambini, con attività e spettacoli pensati per il loro divertimento e per favorire l’aggregazione sociale. Tre divertenti personaggiCompagnia Sottosopra di cui, un simpatico trampoliere, un’animatrice con palloncini e baby dance ed un magico giocoliere allieteranno ila grandi e piccini. Inizio spettacolo di magia e giocoleria intorno alle ore 18.