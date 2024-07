Siena il pittore del Palio dell’Assunta | Ho fatto un Drappellone cubista Il cavallo sarà centrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – “Il mio terzo figlio”, lo definisce. E ancora: “Un pezzo della famiglia. E’ quasi pronto, l’unico problema è che mi sono affezionato. La mattina mi alzo, scendo nello studio, aggiungo magari una pennellata. Abituato a lavorare per commesse pubblicitarie e agenzie, con paletti stretti e tempi rapidissimi, dipingere ilè stato per me un bellissimo viaggio. Un’affascinante avventura lunga mesi», ammette Riccardo Guasco. L’artista – che è illustratore, grafico e– dovrebbe consegnare al Comune la prossima settimana, dopo il 25 luglio, ilche custodisce gelosamente nel laboratorio sul golfo del Tigullio, in Liguria. Sembra molto soddis. «E’ stato un piacere personale mettersi qui a dipingere ma ad essere sacro è il giudizio dei senesi. Sono curioso di vedere cosa ne penseranno.