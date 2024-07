Livigno frana sulla strada | automobilisti bloccati in galleria Strada chiusa per il Passo del Gallo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prima il violento temporale, con pioggia intensa. Poi il boato improvviso, con la montagna che ha vomitato migliaia di metri cubi di sassi e fango. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio a, nella zona delle gallerie artificiali che conducono aldel, in direzione della Svizzera. La statale è stata subito interrotta in entrambi i sensi di marcia, a pochi chilometri dal valico di frontiera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Valdisotto, insieme ai volontari di. Alcunie motociclisti sono rimastinelle gallerie realizzate a protezione dellae sono stati portati in salvo dai pompieri con un battello pneumatico, attraverso il lago di