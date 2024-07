Latina lido danneggiato dalla mareggiata | l’interrogazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ha risposto, in sede di question time, aldi Lbc illustrata in aula dal consigliere comunale Dario Bellini sullo stato di degrado e di messa in sicurezza dello stabilimento balneare Nausicaa,dalle mareggiate. Di Cocco, nel suo intervento, dopo aver espresso vicinanza al titolare dell’attività e agli altri imprenditori che hanno subito danni a seguito del maltempo e a seguito degli effetti di erosione della costa, ha precisato che la Capitaneria di porto ha comminato una sanzione di 1.100 euro intimando, al gestore del Nausicaa, la rimozione dei materiali rimasti sulla spiaggia dopo il crollo parziale della struttura.