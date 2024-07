La donna del lago la recensione | un incubo al femminile nella Baltimora degli anni Sessanta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 luglio 2024) La serie: Ladel, 2024. Creata da: Alma Har’el. Cast: Natalie Portman, Moses Ingram, Byron Bowers, Noah Jupe, Brett Gelman, David Corenswet. Genere:: Thriller, noir, drammatico. Durata: 50 minuti circa/7 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima in lingua originale su Apple Tv+. Trama: Una bambina scompare, unamuore misteriosamente, un’altrainvestiga sui delitti, seguendo il sogno di quando era ragazzina di diventare giornalista. Una storia complessa e piena di colpi di scena ambientata. A chi è consigliato? A chi ama i thriller dalle atmosfere cupe, le storie tutte ale non disdegna una regia visionaria e non convenzionale.