Cosa significa Those about to die il titolo della nuova serie di Prime Video sui gladiatori?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) Da oggi è disponibile suladi Roland Emmerich,to die, con Anthony Hopkins nei panni dell’imperatore romano Vespasiano.la frase citata nel? La traduzione letterale è “coloro che stanno per morire”. Il riferimento è alla formula che iutilizzavano per omaggiare le autorità presenti sulle tribune degli anfiteatri, detti editor, prima dell’inizio dei giochi. Essi erano soliti dire “Ave, Caesar, morituri te salutant”, ovvero, Ave Cesare (l’attributo degli imperatori), quelli che vanno a morire ti salutano. Spettava all’editor, infatti, stabilire la vita o la morte del gladiatore. Con il controverso gesto del pollice verso, ovvero del “pollice girato”. Una questione che spesso ha dato adito a fraintendimenti, poiché non ci è nessuna fonte storica accurata che parlasse di un movimento così specifico.