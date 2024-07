A che ora si sposano Pecco e Domizia | domani la cerimonia in Duomo a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio –Bagnaia farà la sua promessa d’amore aCastagninipomeriggio alle 16 nella Cattedrale di, la città dove ha scelto di vivere quasi dieci anni fa e che ormai sente come sua, tanto da aver ricevuto la cittadinanza onoraria lo scorso 29 febbraio, in unapubblica all’Auditorium Scavolini, con ben duemila persone ad applaudirlo. Lainpoi la festa in collina Sarà Don Mario Florio ad unire in matrimonio il campione della MotoGp con la fidanzata a cui è legato da oltre otto anni, poi i neo-sposi si trasferiranno in collina, nella meravigliosa Villa Imperiale dove aveva già celebrato la sua festa nuziale Gianmarco Tamberi, campione olimpionico di salto in alto, che figura fra gli invitati insieme, naturalmente, ai tanti piloti del mondo del motociclismo, con in testa la VR46 di Valentino Rossi che l’ha cresciuto.