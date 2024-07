Toti nuovo arresto | è accusato di finanziamento illecito

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Genova, 18 lug. – (Adnkronos) – Nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il governatore ligure Giovanni, già ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, con l?accusa di violazione alla legge suldi partiti in relazione a 50mila euro che sarebbero stati versati da Esselunga alla tv genovese Primocanale per le elezioni comunali del 2022 poi vinte dall?attuale sindaco Marco Bucci, non indagato.Secondo la procura di Genova, gran parte di quei fondi furono utilizzati per pagare spot elettorali del comitatoper Bucci, il candidato poi eletto primo cittadino. Il provvedimento, notificato stamane nella casa di Ameglia, non prolunga gli arresti domiciliari per il governatore che ?scadrebbero? a inizio novembre.dovrà affrontare uninterrogatorio di garanzia, sempre davanti al gip Paola Faggioni, entro dieci giorni.