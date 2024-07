Shenze vol 1 – Cosa si nasconde dietro un misterioso sogno?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dalla collaborazione tra Star Comics e Jundo è arrivato, a fine aprile, l’edizione cartacea del primo volume di, webcomic cinese di due giovani artiste, Kre e Djade.1 è un’avvincente racconto composto da 24 capitoli raccolti in tre volumi interamente a colori che porta il lettore in un mondo pieno di misteri e oscurità, un’opera profonda, inquietante, violenta, immersa in atmosfere tetre e misteriose.vol. 1 – Kre e Djade; Star Comics / JundoUn’ombra misteriosa Xuè un adolescente che da un pò di tempo fa continuamente lo stesso strano. Con il passare degli anni, l’ombra oscura che vede nel suo, che quando tutto ciò è cominciato sembrava lontanissima, si avvicina sempre di più notte dopo notte, fino al giorno in cui riesce a entrare nel mondo reale, distruggendo la vita del giovane.