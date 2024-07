Comune di Baronissi il Sindaco Anna Petta | Vicini al già Sindaco Valiante per la terribile tragedia personale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il cordoglio di tutta l’Amministrazione Comunale per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Marioin un incidente stradale La Sindaca diesprime il proprio cordoglioe di tutta l’Amministrazione Comunale per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mariomorti in un incidente stradale questa mattina sull’autostrada A2, all’altezza dello svincolo di Eboli. “Con grande tristezza nel cuore, esprimo le più sentite condoglianze a Gianfranco, giàdi, e alla sua famiglia per la perdita del caro fratello Mario e della cognata Wilma. Mario e Wilma resteranno sempre nei cuori di coloro che li hanno conosciuti, per il loro spirito generoso e il loro amore per la comunità. Un pensiero anche ai feriti e a tutti coloro che stanno portando soccorso”.