Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 18 Luglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi18Nonostante né Fehime né Huseyin siano favorevoli a questa storia d’amore, Tarik decide di fare la proposta di matrimonio a Banu. Quest’ultima, subito dopo, avverte Emir e gli dice di non voler rovinare la vita del suo amato. Intanto, l’imprenditore, avendo nuovi dubbi su Tufan, lo fa seguire proprio da Tarik. Kemal, invece, ha una richiesta per il biondo: vorrebbe che gli fornisse tutte le prove che ha contro Emir per inchiodarlo.