Vigilia di voto per Ursula von der Leyen Ecco chi la sosterrà e chi no

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel giorno del 70esimo compleanno di un’altra tedesca, Angela Merkel, non proprio di passaggio nella storia europea,Von dersfoglia la margherita alladelche dovrebbe incoronarla nuovamente presidente della Commissione europea. Sembra in discesa l’accordo sui sì che le darebbero via libera, anche se non mancano alcuni dubbi sia sul sostegno dei conservatori di Ecr, sia sulle richieste del centrosinistra europeo che non vorrebbe includere Ecr. Qui popolari Il Ppe è Manfred Weber, che punta ad essere il regista della rielezione di Vdl e così far pesare i suoi voti in chiave parlamentare, dopo che cinque anni fa proprio il suo nome non fu ritenuto all’altezza e scartato, in primis da Emmanuel Macron.