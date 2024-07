Giù le mani dalla dieta mediterranea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lanon si tocca. Coldiretti alza il muro per difendere ladai tentativi di omologare la nostra alimentazione e dagli obiettivi delle multinazionali che vorrebbero sostituire pane, pasta, olio, frutta e verdura (che invece rappresentano le colonne della sana alimentazione) con cibo sintetico ed ultra processato. Se ne parla oggi dalle 18.30 in poi alla "Gastronomia Agricola Pavone" a Castiglione delle Pescaia (Strada provinciale del Padule-Località Pozzignoni) in occasione del convegno promosso da Coldiretti Grosseto dal titolo ": sfide e opportunità per una sana alimentazione".