Andrea Costa ecco Angori | Giovane e preparato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Comincia con l’arrivo del nuovo allenatore Matteola stagione sportiva 2024/2025 dell’. Il tecnico bolognese è stato ufficializzato ieri e oggi pomeriggio vivrà le sue prime ore in biancorosso con la conferenza stampa di presentazione che avrà luogo alle 18:30 al chiosco Dolce Vita. Bolognese di nascita classe 1983, Matteoha iniziato ad allenare nel 2007 come assistente e capo tecnico nei gruppi giovanili della Fortitudo e nel 2009/2010, sempre con la Effe, è stato assistente di Alex Finelli nel campionato di A Dilettanti. Dopo diverse stagioni in realtà del panorama dilettantistico locale, nel 2015/2016 è nel settore giovanile del Pontevecchio, di cui prende la guida della prima squadra in serie C Gold la stagione successiva.