La preparazione Sotto il sole cocente si è iniziato a lavorare Così il programma

(Di martedì 16 luglio 2024)ildi questo metà luglio, l’Arezzo ha cominciato lavera e propria agli ordini di Troise e del suo staff. Ieri primo allenamento nel tardo pomeriggio per cercare di smorzate un po’ le eccessive temperature di questi giorni, da oggi si comincia con doppie sedute al campo "Giusy Conti". In questa prima fase verrà alternata la parte atletica con quella tattica. Toccherà al preparatore Maurizio Pecorari coordinare ed organizzare tutto ciò che comporta il lavoro fisico, di concerto, ovviamente con l’allenatore. Si procederà con due sedute giornaliere per tutta la prima settimana.