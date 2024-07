La serie sugli 883 | il talento di Max Pezzali il ruolo decisivo di Mauro Repetto L’origine del mito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Come è nato ildegli 883? Come hanno fatto Maxa partire dalla placida provincia lombarda degli anni Novanta e conquistare, hit dopo hit, i palchi di tutta Italia? Quando si parla di 883, in realtà, si parla di qualcosa di profondamente radicato nella cultura popolare italiana. Dall’uscita di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” sono passati tre decenni, eppure ancora oggi i bambini conoscono a memoria il testo di questa canzone, complice il legame (senza tempo) con il mondo dei fumetti. Come mai? E come è nato il? "Solita notte da lupi nel Bronx". Chi non ha mai cantato questa canzone? Impossibile non parlare della hit per eccellenza di Max(all'epoca degli 883 con). Correva l'anno 1992.