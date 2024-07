La giustizia sociale e il vero prezzo della meritocrazia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Guadagnare è meritare? Attraverso quale percorso mentale si giunge ad associare il guadagno al merito? Per misurare il merito, la teoria economica ricorre al criterio dell’“equità individuale”. Nella posizione di equilibrio del modello standard, il salario del lavoratore è eguale al suo contributo produttivo. Il salario non può quindi che rappresentare la sua “giusta mercede”. Il merito è stato anche ricondotto ai “tratti caratteriali che rafforzano la produttività” del lavoratore. Il concetto assurge così a una sorta di predisposizione dell’individuo razionale a conformare il proprio comportamento alla “teoria degli incentivi” elaborata dal pensiero economico ortodosso: il guadagno che ci si attende deve avere come corrispettivo il corrispondente sforzo lavorativo.