I barbari vanno sconfitti L’ultima intervista al grande scrittore albanese Kadaré

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nato il 28 gennaio 1936, loalbanese Ismaïl Kadaré è morto il 1° luglio a Tirana all’età di 88 anni. Kadaré ha raccontato il suo paese opponendosi alla dittatura comunista – “un inferno”, la definì – che lo costrinse a riscrivere un centinaio di pagine dei suoi romanzi. Più volte vicino al Nobel per la Letteratura, Kedaré, in un articolo sul Monde dopo gli attentati di Parigi del 2015, scrisse che l’Europa ha “non solo il diritto ma anche il dovere di proteggere sé stessa, per sé stessa e per tutti gli altri”. Parlava dell’Europa come del “continente che ha dato più di tutti”, ma era preoccupato per il suo destino. “Nonostante la sua aria dadama, l’Europa non è mai stata intoccabile”. Era fiero di essere europeo: “Non possiamo negare che in tremila anni l’Europa ha prodotto dall’80 al 90 per cento dei tesori spirituali”.