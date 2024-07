Bambina di tre anni scappa di casa a Bologna riconsegnata dai poliziotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Si è allontanata all'improvviso, approfittando della disattenzione della nonna che era impegnata a preparare la colazione sia a lei sia alla sorellina più grande. Proprio per questo, probabilmente spinta da una curiosità piuttosto tipica per l'età, una piccola di tredi origini moldave, di nome Madalina, si è allontanata diall'improvviso dasua, in via Vezza nel quartiere San Donato (), e ha raggiunto da sola un cantiere in via Tartini a un centinaio di metri. Fortunatamente è stata fermata e recuperata da due agenti della Squadra "Volanti" della Questura, che solo in seguito sono riusciti a rintracciare la nonna. La chiamata di un operaio, l'arrivo degli agenti Secondo il racconto degli agenti, la bimba è uscita mentre la nonna stava cucinando e i genitori di lei erano fuori: sua mamma a lavoro, suo papà in giro a fare compere per il suo compleanno, compiuto proprio lunedì 15 luglio.