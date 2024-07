Avengers 5 | lo sceneggiatore Micheal Waldron abbandona il progetto?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Questo matrimonio non s’ha da fare“. E neanche questo film. Cattive nuove, per i fan Marvel: pare che, dopo una serie di defezioni, anche lodi5 abbiato il. Dal momento in cui è stato annunciato, nel 2022, il quinto capitolo della saga dei Vendicatori ha subìto una perenne parabola discendente. Il lungometraggio, all’epoca intitolato The Kang Dinasty, ha perso prima il regista, Destin Daniel-Cretton (Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il cui seguito ha ricevuto, di recente, un importante aggiornamento), looriginale, Jeff Loveness (Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sommerso dalle recensioni negative) e l’attore protagonista, Jonathan Majors, che avrebbe dovuto interpretare l’antagonista principale, Kang il Conquistatore.