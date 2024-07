I sogni di quattro giovani | l’Irpinia piange Bilal Anthony Francesco e Roy

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa provincia di Avellino è sotto shock, dopo l’incidente verificatosi questa notte a Mirabella Eclano, nel quale sono morti: tre di loro avevano 20 anni, il quarto 18. Le vittime sonoRoy Ciampa,Di Chiara, Mattia Cimamera eBoussadra, quest’ultimo il più giovane del gruppo. uest’ultimo, figlio di genitori marocchini e diventato cittadino italiano al compimento del 18esimo anno, era un giovane campione di pugilato e aveva davanti a sé una promettente carriera. Iviaggiavano su una Mercedes quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo della vettura, che si è scontrata dapprima con due auto in sosta e ha poi concluso la sua corsa contro un muro; le vittime erano dirette proprio a Calore di Mirabella per andare a prendere un gelato.