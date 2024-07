Adolescente scomparso nel 1998 è stato ritrovato vivo nella cantina dei vicini

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di domenica 14 luglio 2024) Un uomo algerinoall’età di 19 anni èdi recente, tra lo stupore della sua famiglia e della comunità. Omar bin Omran,nel, ha ora 45 anni. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, lo hannodi un vicino, a soli 650 metri di distanza dalla casa della sua famiglia. Il ritrovamento ha posto fine a un mistero lungo 26 anni, iniziato durante il tumultuoso periodo della guerra civile algerina. Data la lunga durata della sua scomparsa, alcuni parenti lo avevano dato per morto. Tuttavia, la madre, deceduta nel 2013, non ha mai perso la speranza di ritrovare il figlio. Hanno arreil presunto rapitore, un uomo di 61 anni, sul posto, dopo aver tentato di fuggire, come riporta la BBC.