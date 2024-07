Tour de France Giulio Ciccone risponde presente sui Pirenei | altro 5 posto e obiettivo classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Arrivano le grandi montagne alde2024. La notizia del giorno che ci porta il Pla d’Adet è che Tadej Pogacar è in grandissima condizione, mettendo margine tra sé ed i suoi avversari. Ma per gli appassionati italiani si accende la speranza con, per far tornare nuovamente il Bel Paese protagonista alla Grande Boucle. Anche oggi, nella prima tappa pirenaica, è arrivata una bellissima prova da parte dell’abruzzese della Lidl-Trek. Sempre nelle posizioni che contano in salita, a quasi trent’anni pare aver acquisito la saggezza tale di non dover andare sempre all’attacco o di provare a spremersi per rimanere agganciato alle ruote dei migliori. Difatti non ha risall’attacco di Pogacar e ai tentativi di ricucire di Vingegard ed Evenepoel, ma ha proseguito con il suo passo in maniera anche agevole, con il quintoa 1’23” dalla maglia gialla (e a 13” dal terzodi Evenepoel) che alla fine lo premia.