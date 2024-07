Mio marito mi ha lasciato prima del matrimonio Ho superato il dolore andando a un concerto di Taylor Swift pagando il biglietto 2000 euro | la storia di Jessica Buchanan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Unche non si è celebrato e il superamento delgrazie a undi, che stasera si esibirà a San Siro per ladelle due date italiane dell’Eras Tour. Larisale al 2023 e la protagonista l’ha raccontata solo ora al Daily Mail., 33 anni, truccatrice e content creator di Toronto, Canada, ha incontrato il suo compagno Adam nel 2010, quando entrambi avevano 19 anni. Un matriomonio annunciato anche seha spiegato al tabloid che la proposta è stata “da film”. Cosa è successo dopo? “Quando tutto si stava compiendo e avevo già pagato io per bloccare la location, una serra, e per tutto il resto, lui ha cominciato a essere distaccato. Dopo l’addio al nubilato del 1 aprile 2023, ho cominciato a provare terrore fino a quando lui è venuto a casa nostra e mi ha detto, semplicemente, che non voleva più sposarmi”.