Cosa sappiamo del piano russo per assassinare l’ad di Rheinmetall

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ha dichiarato nei giorni scorsi Gabrielius Landsbergis, ministro degli Esteri lituano, commentando le notizie di operazioni di sabotaggio – alcune sventate, altre riuscite – che avrebbe compiuto l’intelligence russa in Europa negli ultimi mesi: “Se un Paese assume qualcuno per bruciare edifici in un altro Paese, non si tratta di un ‘attacco ibrido’, ma di terrorismo di Stato”. Errore da matita blu. Anzi, errori. Tre, per la precisione. Primo: il concetto di “attacco ibrido” è intrinsecamente sbagliato essendo ibrida la minaccia (o la campagna). Ovvero quell’insieme di attività che possiamo sintetizzare come puntini da collegare per ottenere la figura completa alla luce delle loro caratteristiche: sono, cioè, condotte su diversi domini (anche ma non soltanto cyber), da attori non sempre “classici” (come aziende, media e diaspore all’estero utilizzati come proxy), sono anche facilmente negabili, sempre un gradino sotto la soglia del conflitto armato, e soprattutto coordinate.