Camion si ribalta sull’A1 Massimiliano muore a 46 anni | il dolore della moglie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un incidente terribile, quello costato la vita aCavallaro, 46originario di Udine e residente a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. L'uomo, 46, ha perso la vita in un drammatico scontro lungo l'autostrada A1 tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, in direzione Firenze. Il suo tir, per cause ancora in corso di accertamento, si èto in prossimità di un cantiere. Il 46enne è stato sbalzato violentemente fuori dall'abitacolo e per lui non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il tratto dell'autostrada dove è avvenuto lo scontro è rimasto chiuso alcune ore, con code importanti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio, nel Bolognese.