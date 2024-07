Solidarietà in campo cantanti sfidano politici a calcio per sostenere l’ospedale Bambino Gesù

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) –siperil progetto ‘Accoglienza’ delpediatricodi Roma, che offre alloggio e sostegno gratuito alle famiglie che – da tutte le regioni e da molti Paesi nel mondo – raggiungono la Capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie. Latorna inallo stadio Gran Sasso – Italo Acconcia de L’Aquila, per la 33esima edizione della Partita del cuore. L’incasso dello stadio sarà devoluto al sostegno, oltre che del, anche del reparto pediatrico delSan Salvatore dell’Aquila. L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il 17 luglio, con la conduzione di Eleonora Daniele, la telecronaca di Alberto Rimedio e la partecipazione di tanti artisti del mondo della musica e dello spettacolo.