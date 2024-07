Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati dopo 18 anni insieme

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024)da 18, ma pare cheabbiano deciso di prendere strade diverse. Ieri a Gente di Marte, programma di Radio Marte, Deianira Marzano ha parlato della fine di questa storia: “Purtroppo è finita un’altra storia. Quella tra, si“. Gabriele Parpiglia ha commentato lo scoop di Deianira e ha confermato la rottura tra i due coreografi: “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, ma voglio dire che la notizia è vera“. In realtà già tre mesi fa avevano iniziato a circolare dei rumorche la coreografa aveva condiviso una serie di foto in bianco e nero con ‘Quando finisce un Amore’ come sottofondo musicale. Relazioni al capolinea a parte, non tutti si ricordano che è grazie ase abbiamo la frase iconica, le parole sunelle vecchie interviste.