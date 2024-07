Ci siamo indignati per la Salis ora mobilitiamoci per Toti | da sinistra Marcucci solidale con il governatore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Meno male che qualcuno aspariglia. Sul provvedimento “abnorme” che inchioda ancora ai domiciliari il presidente della Liguriainterviene Andrea, ex capo dei senatori Pd e oggi presidente di Libdemeuropei. E’ la prima voce daa scendere in campo a fianco delligure e a stigmatizzare la decisione dei giudici del Riesame di confermare gli arresti domiciliari.si dice incredulo e scrive un post su X: “Non capisco la decisione dei giudici del riesame che non revocano i domiciliari al presidente. Non capisce le accuse: è un motivazione sufficiente? Ci, giustamente, per le modalità della carcerazione preventiva ai danni di Ilaria. Credo che si debba mobilitare anche per quelle di Giovanni”.