Nei quartieri di Firenze torna anche quest’estate il ‘Cinema Tascabile’

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un cinema all’aperto piccolo piccolo ma dal grande fascino. È l’iniziativa neidiintitolata Cinema Tascabile. L’intramontabile Volkswagen Bulli, originale anni Settanta, nell’ambito dell’Estate Fiorentina, ospita lo schermo per animare l’estate delle periferie: nel Quartiere 2 al giardino di Villa Arrivabene, nel Quartiere 3 a Sorgane, nel parco di via Tagliamento, nel Quartiere 4 a Ugnano in piazza della Crezia, nel Quartiere 5 a Brozzi in piazza Primo Maggio. Ogni settimana un film in ognuno dei quattroper quattro settimane di cinema in luglio e agosto: fil rouge di questa edizione il tema del confronto generazionale in film come Mamma o papa? di Riccardo Milani (16 luglio Q5), Genitori vs influencer di Michela Andreozzi (30 luglio Q5), Il Premio di Alessandro Gassmann, sul rapporto con un padre ingombrante (31 luglio Q4), Sconnessi di Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio dove si racconta lo scompiglio che l’interruzione della connessione Internet genera nei convenuti a una riunione di famiglia (23 luglio Q5), Dieci giorni senza mamma con Fabio De Luigi, una divertente commedia per tutta la famiglia (6 agosto Q5).