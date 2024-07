Las Palmas | Álvaro Lemos vicino alla firma per l’Oviedo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-09 20:08:23 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Cambio di carte tra UD Lase Real Oviedo. Sì i gialli hannoto Viti come agente libero quest’estate, lo sono Gli asturiani sono quelli che vanno a pescare sull’isola. Aaron Escandell non sarà l’unico giocatore a cambiare Gran Canaria per Oviedo. L’obiettivo del club asturiano è rinforzare il lato destro con l’incorporazione del galiziano. Il veterano difensore, uno dei pesi massimi dello spogliatoio nelle ultime stagioni, ha raggiunto un accordo per rescindere il suo contratto con i canarini. Ciò significa che Arriverà a Oviedo con la lettera della libertà. Si prevede che firmerà per una stagione con un’opzione per un’altra.