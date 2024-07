La verità sotto gli occhi di tutti | Putin è un criminale di guerra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si è riunito nel corso di in seduta straordinaria per discutere l’attacco missilistico sull’ospedale pediatrico di Kiev da parte della Russia di Vladimir, andato in scena nelle scorse ore e che ha provocato vittime e feriti. La difesa aerea dell’Ucraina, sul cui potenziamento il presidente Zelensky pressa gli alleati occidentali, è uno dei temi centrali della discussione: il presidente ucraino a Varsavia ha firmato con il premier polacco Donald Tusk un accordo di cooperazione bilaterale sulla sicurezza in base al quale le forze aeree ucraine potranno intercettare sul proprio territorio missili e droni russi diretti verso lo spazio aereo polacco e per la prima volta, “l’intercettazione” da parte dell’antiaerea polacca “di missili e droni nello spazio aereo ucraino lanciati in direzione della Polonia”.