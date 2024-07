Fame e siccità oltre 31 milioni di persone a rischio malnutrizione in Corno d’Africa L’appello dell’Unhcr su TPI | Aiutateci a salvare migliaia di bambini | 200mila solo in Etiopia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024)31diin. Unhcr lancia la campagna “Torniamo a sentire” Hadji Al Nour Sar ha 30 anni e sei figli, viene da El Geneina, nel Sudan sud-occidentale, da dove è dovuta fuggire in Ciad a causa dellae delle violenze provocate dalla guerra civile in corso nel suo Paese dall’aprile dell’anno scorso. Oggi vive con altredi rifugiati nel campo profughi di Aboutengue, nel Ciad orientale: “Mi mancano casa nostra, il nostro cibo, i miei vestiti”, racconta dal campo dove è assistita dall’Unhcr cullando la figlia neonata. Shamsa Amin Ali invece ha 38 anni e vive da rifugiata in Kenya. Viene dalla Somalia da dove è dovuta fuggire a causa della. “Non avevo nulla da mangiare per i miei figli.