Domani sera a La Spezia il calendario di B

(Di martedì 9 luglio 2024) Il campionato di serie B, come dal 2018, sarà ancora chiamato, secondo sponsorizzazione, serie Bkt e inizierà ufficialmentecon la presentazione, alle 19, del, nella suggestiva piazza Europa a La, dove verranno svelate le 38 giornate del torneo che per il secondo anno di fila sarà asimmetrico. Non mancheranno sul palco grandi protagonisti del passato, bomber della serie B e non solo, come Antonio Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini, per ricordare la missione della B di valorizzare giocatori in ambito nazionale, tre goleador che hanno segnato molto in B contribuendo allo spettacolo di questo campionato. Va ricordato che anche Cesena in passato (in quell’occasione davanti alle telecamere di Sky) è stata scenario della formazione dei calendari cadetti, per la precisione il 3 agosto del 2016 (quindi stagione 2016-17) quando davanti all’allora sindaco Paolo Lucchi fu il prestigioso teatro Bonci a ospitare la manifestazione.