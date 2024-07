Amare significa donare tempo | il nuovo libro di Roberto Mancini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024)far dono del nostro. Non è dunque solo un sentimento, ma la capacità di uscire dal nostro egocentrismo per aderire alla vita e aprirsi alle sue possibilità in comunione con gli altri. La vede così il filosofo e scrittoreche ieri sera all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona ha tenuto un’applaudita conferenza su ‘L’amore e il mistero del’ nell’ambito della 27/sima edizione del Festival del Pensiero Plurale il cui cartellone estivo è intitolato quest’anno ‘Percorsi d’amore’. Stimolato da Antonio Luccarini, curatore della rassegna,titolare della cattedra di Filosofia teoretica all’Università di Lettere e Filosofia di Macerata (di cui è stato anche vicepreside) e autore di numerosi libri di successo è partito dal presupposto cheè un’azione generativa, un andare verso l’altro (‘più che dire ti amo bisogna dire imparerò ad amarti’), che è tutto il contrario dell’appropriazione dell’altro la cui estremizzazione vediamo nei femminicidi.