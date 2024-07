Violenza sessuale su pazienti a Milano nove donne raccontano gli abusi del medico di guardia davanti al gip

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Oggi al Palazzo di Giustizia distanno ricostruendo,al gip Cristian Mariani, gliche avrebbero subito da undiaccusato diaggravata nei confronti di giovanie a carico del quale, trambre e marzo scorso, sono state eseguite due ordinanze, l'ultima di arresti domiciliari nell'inchiesta della polizia giudiziaria e del pm milanese Alessia Menegazzo. L'incidente probatorio,al giudice, serve a cristallizzare le dichiarazioni delle vittime -in totale quelle accertate nell'inchiesta, con atti trasmessi anche da Lodi a- in vista del processo. Il, 41 anni, residente a Varese e che lavorava tra Lodi e, oltre a rispondere di falso per aver alterato dei certificati, avrebbe abusato delleche si presentavano con sintomi influenzali, pressione alta, tachicardia, dolori all'addome.