Prima vittima del caldo record motociclista muore mentre attraversa la Death Valley in California

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Se in Italia l’ondata di calore con punte fino a 40° è in arrivo, negli Stati Uniti ilha già fatto la. Nella, dove la temperatura ha sfiorato i 53 gradi, unè morto per un colpo di caloreva il Badwater Basin, il punto più basso del Nordamerica, 86 metri sotto il livello del mare. Lafaceva parte di un gruppo di sei persone, un'altra è finita in ospedale. A visitor reacts as he poses next to a thermometer reading “131F, 55C” at the Visitor Center inNational Park, near Furnace Creek, during a heatwave impacting Southernon July 7, 2024. Temperatures incould reach as high as 130 degrees Farenheit (54 degrees Celsius) on Sunday, according to US National Weather Service.