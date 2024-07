Europei di Atletica Under 18 l’Italia in gara dal 18 al 21 luglio | i nomi dei convocati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 82024 – Se la Nazionale Senior diLeggera si prepara a scrivere la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024 (leggi qui),degli18 punta al podio dei prossimidi Banska Bystrica, in Slovacchia. La competizione si svolgerà dal 18 al 21. La lista deicomprende 36 allievi e 33 allieve e alcuni atleti sono del territorio laziale. Come riporta lazio.fidal.it ‘Dopo i tricolori di Molfetta, il dt Andreozzi ha deciso di convocare dal Lazio lo sprinter Valerio Mazzilli, portacolori di Romaper i 100 metri, secondo solo al neoprimatista di categoria Diego Nappi; ci sarà anche il primatista Kyan Daniel Duffy Escalona di Kronos Roma nei 110hs e Tommaso Ardizzone (Fiamme Gialle Simoni) insieme a Diego Mancini (Studentesca) per i 400hs.