Correa sicuro della partenza L’Inter valuta tre opzioni – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Su Joaquinnon ci sono dubbi.vuole venderlo a titolo definitivo e lo farà primafine di questa sessione di mercato. Tresecondo il Corriere dello Sport. CESSIONE – Il rendimento di Joaquinnon ha giustificazioni e non viene più accettato dal. Né in nerazzurro né al Marsiglia l’argentino è riuscito a dare una svolta alla sua carriera, che all’età di 29 anni, quasi 30, rischia di arenarsi definitivamente. Il club meneghino vede questo come un problema estremamente serio, perchéha ancora un anno di contratto, percepisce 3.5 milioni di euro ed è a bilancio per 8.5 milioni. Ciò vuole dire che non ci sarà stavolta possibilità di prestito, in estate ci sarà solamente una cessione a titolo definitivo.