Andalusia | viaggio nel cuore della Spagna moresca

(Di domenica 7 luglio 2024) Benvenuti in, terra di straordinari contrasti dove l’ereditàsi fonde con le tradizioni spagnole in un caleidoscopio di colori, sapori e suggestioni. Questo angolo meridionalepenisola iberica racchiude tesori artistici e naturali unici al mondo, che vi condurranno in unindimenticabile attraverso secoli di storia e cultura. Siviglia Il nostro itinerario parte da Siviglia, capoluogo andaluso e scrigno di meraviglie architettoniche. Perdetevi tra le stradine del quartiere di Santa Cruz, dove antiche case bianche si affacciano su piazzette ombreggiate da aranci. Ammirate lo splendoreCattedrale gotica, la più grande di, e salite sulla Giralda, l’antico minareto trasformato in campanile da cui si gode una vista mozzafiato sulla città.