LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino Abrahamsen finale delicato e volata non scontata

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERAREDE16.42 Ecco che anche la Alpecin – Deceuninck piazza un paio di uomini in testa a tirare, per la squadra belgadoppia punta: o Mathieu Van der Poel o Jasper Philipsen. 16.39 Sempre molto allungato il plotone, con il distacco dache si riduce ulteriormente e va addirittura sotto i tre minuti. Per lui ormai il destino è segnato. 16.36 Quaranta chilometri al traguardo! 16.34che sarà tutto un drittone di più di due chilometri che tenderà leggermente all’insù, se saràsarà dunque molto particolare. 16.31 Davanti a tirare c’è in blocco la Lotto Dstny, con Arnaud De Lie che è sicuramente uno dei favoriti su un traguardo del genere. 16.28 Rientrato inBettiol, grande sforza per l’azzurro che ora dovrà cercare di recuperare.