Ho sensazioni positive Peccato il declino di Marina

(Di sabato 6 luglio 2024) Roberto ‘Piro’ Onorati è il titolare dello storico negozio di abbigliamento ‘Punto Vela’ didi Ravenna che fino allo scorso anno aveva un punto vendita anche a Ravenna, in via Cavour. Onorati, cosa vi aspettate dai saldi? "Intanto, rispetto allo scorso anno, partiamo con un magazzino più fornito e questo è dovuto alla chiusura del negozio di Ravenna". Quindi le aspettative sono buone. "Sono positivo. Abbiamo iniziato a fare qualche sconto e la clientela ha risposto. Questo fa ben sperare, anche se non è tutto positivo". Qual è il problema? "Le condizioni di decadenza di. Questa situazione crea parecchia incertezza". Nel senso che c’è poco passaggio? Chi viene lo fa appositamente per fare acquisti in negozio? "Esatto. Fortunatamente il negozio ha cinquant’anni di storia e un parco clienti fedele, ma la situazione non aiuta a stare tranquilli".