Chico Forti e la storia dell’aiuto delle cosche contro Lucarelli e Travaglio | Meloni dovrebbe riportarlo negli Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Il detenutoha smentito di aver chiesto a un altro recluso di «mettere a tacere» Selvaggiae Marco. Mentre l’opinionista del Fatto Quotidiano ha detto che quello di mandare sicariqualcuno è «il modus operandi» dell’uomo condannato per omicidioStati Uniti., secondo la ricostruzione di un detenuto del carcere di Montorio a Verona, era arrabbiato conper la frase sul «ritorno da re» in Italia di. Mentre al direttore del Fatto imputava il titolo “Benvenuto assassino” e lo spazio concesso ai criminologi come Marco Strano che hanno fatto a pezzi le tesi innocentiste sull’omicidio di Dale Pike. Del resto, per permettergli di scontare la pena in Italia, i giudici hanno dovuto riconoscere la correttezza della sentenza Usa.