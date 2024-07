Basket Mondiali U17 2024 | Italia in finale sfiderà gli Stati Uniti per l’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) L’è indeiU17di. A Istanbul, i ragazzi allenati da Giuseppe Mangone si sbarazzano dei padroni di casa per 90-63 e si giocheranno la medaglia d’oro nelladi domani contro gli. Vendicata la sconfitta di una settimana fa nella fase a gironi, sarà dunque sfida ai super favoriti americani. Una sorta di ‘Dream Team’ in minatura, reduce dall’ennesima prova di forza del loro torneo contro al Nuova Zelanda, demolita per 145-65. La partenza degli Azzurrini è ottima, Garavaglia apre le danze con una tripla e poi entrano in partita anche Lonati, Perez e Mathis con la sua grande precisione in lunetta (13-7). Carnevale regala all’il 23-15 al termine del primo quarto e la forbice si allarga nel secondo parziale.