Romano ecco la giunta targata Gafforelli | tutti i nomi dei nuovi assessori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024)di Lombardia. Il nuovo sindaco didi Lombardia, Gianfranco, è stato di parola: a poche ore dalla sua elezione aveva ipotizzato in una decina di giorni il tempo necessario per costruire la sua, e così è stato. È una squadra che viaggia sul filo dell’equilibrio, vero e proprio marchio di fabbrica dell’ex presidente della Provincia, quella messa insieme da, con un’equa divisione delle poltrone tra i tre partiti della coalizione di centrodestra che lo hanno sostenuto. Sia al primo turno che al ballottaggio il gruppo è rimasto unito e ha resistito agli scossoni esterni di una campagna elettorale non priva di polemiche, con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega che hanno contribuito in maniera pressoché uguale alla vittoria.